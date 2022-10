L'HJB au cœur d'un système de santé unique en Suisse

L'Hôpital du Jura bernois fait oeuvre de pionnier dans le système de santé suisse. L'établissement devient une organisation de soins intégrés et proposera un modèle d'assurance de base alternative avec pour objectif la qualité des soins et une baisse des coûts. Swiss Medical Network (SMN), Visana et le canton de Berne ont annoncé vendredi à Moutier s'être associés pour créer un système de santé unique en Suisse pour la population de l'Arc jurassien. Le but de l'organisation de soins intégrés est de fournir des prestations médicales et d'assurance de façon coordonnée par le biais d'une seule entité. « C'est un moment assez historique avec un changement de paradigme dans le système de santé suisse », a déclaré le président du conseil d'administration de SMN Raymond Loretan. Le principe est de regrouper dans une même organisation tous les acteurs qui ont actuellement des intérêts divergents, clients, assureurs et prestataires de soins.







Inspiration américaine



La raison sociale Hôpital du Jura bernois SA sera remplacée par une nouvelle : Réseau de l'Arc SA. Visana entrera au capital-actions le 1er janvier 2023. L'assureur détiendra un tiers des parts, les deux autres tiers étant répartis entre SMN et le canton de Berne. L'idée de créer ce nouveau modèle ne tombe pas du ciel. Les partenaires se sont inspirés de Kaiser Permanente, grande organisation pionnière de soins intégrés présente sur la côte ouest des Etats-Unis. Le principe est simple : le système de rémunération à l'acte médical que l'on connaît actuellement en Suisse est remplacé par un financement par membre. Les incitations quantitatives disparaissent, le partage de données se généralise dans le réseau, le tout pour une prise en charge qualitative et plus efficace, ont défendu vendredi les partenaires du projet.







Gestionnaire de santé



Le modèle d'assurance de base alternative sera lui proposé dès le 1er janvier 2024. L'organisation de soins Réseau de l'Arc pilotera le capital santé des personnes qui choisiront ce plan de santé en lieu et place de leur assurance maladie de base traditionnelle. Le patient qui opte pour ce système se voit proposer un médecin qui sera son interlocuteur. Le généraliste devient un véritable gestionnaire de la santé de son patient, selon Laurent Hubert, administrateur à SMN. « Un suivi global depuis l’entrée dans le système, et non pas depuis un problème médical. »