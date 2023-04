Dominique Sartori referme le livre HJB

Le poids relatif de la Question jurassienne



L’HJB a toujours su traverser les turbulences. La fusion de Moutier et St-Imier a été l’une des clés de cette réussite, assure Dominique Sartori, qui évoque notamment d’importantes économies liées aux synergies entre les deux sites. La Question jurassienne a ajouté une part de difficultés et d’incertitudes dans le pilotage de l’institution, mais l’ancien directeur général relativise son impact. « Je me suis tout de suite placé dans une situation d’apaisement, de médiateur, et tenter de faufiler cet hôpital le mieux possible dans ce contexte. Eviter aussi un tumulte disproportionné à l’interne. Je crois qu’on a finalement traversé cette période de manière optimale. »