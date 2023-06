Des chiffres positifs pour le Réseau de l’Arc

Le Réseau de l’Arc SA relève la tête. Après cinq années financièrement difficiles, l’institution indique ce mercredi avoir retrouvé des chiffres positifs en 2022. Dans le détail, le bénéfice ordinaire se monte à 282'000 francs. En comparaison en 2021, l’entité, anciennement Hôpital du Jura bernois SA, avait terminé sur une perte de plus de 3,9 millions. « Grâce à une nouvelle stratégie initiée et mise en œuvre par Swiss Medical Network, le Réseau de l’Arc a atteint un niveau d’activité que l’hôpital n’avait plus connu depuis des années », indique le communiqué.

En parallèle, les responsables notent que l’activité globale des établissements du réseau a augmenté de 9,7% et que cette croissance a bénéficié à « tous les secteurs ». Au total, en 2022, 407 nouveau-nés ont vu le jour dans les hôpitaux de Moutier et St-Imier. Les Medicentres, de leur côté, ont réalisé plus de 38'000 consultations. /comm-amo