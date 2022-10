La chirurgie orthopédique en vitrine à St-Imier

L’orthopédie est venue à la rencontre de la population vendredi à St-Imier. Un camion bien particulier a fait halte au cœur de la cité imérienne. La population a pu découvrir un laboratoire mobile high-tech installé sur la place du Seize-Mars. Des démonstrations sur le thème de l’orthopédie étaient organisées tout l’après-midi dans ce bloc opératoire miniature. L’événement était mis en place par l’Hôpital du Jura bernois, en collaboration avec la maison Arthrex, spécialisée dans la chirurgie orthopédique. Les spécialistes orthopédiques de l’HJB, les docteurs Andrei Zaporojanu et Stéphane Vasseur, ont ainsi pu présenter leur savoir-faire au public via des interventions réalisées sur des articulations fictives. Pour Michael Karlen d’Arthrex Suisse romande, cette démarche est capitale pour créer du lien entre les médecins spécialistes et le public. Cela permet aussi, selon lui, de souligner la qualité des soins de l’hôpital régional et rassurer les personnes qui pourraient être concernées par une future intervention orthopédique.