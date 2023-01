Un demi-siècle, de l’espoir et des questions pour les Courses de chiens de traîneaux de Saignelégier

Les Courses de chiens de traîneaux de Saignelégier fêteront leur demi-siècle les 28 et 29 janvier prochains. L’arrivée de la neige tombe à point nommé, après trois annulations successives. Au programme des réjouissances, courses de chiens de traîneaux, village nordique, exposition retraçant les 50 ans de la manifestation, animations autour des chiens nordiques, restauration, ou encore soirée festive le samedi. Une aurore boréale sera projetée sur l’esplanade du Marché-Concours. La commune de Bonfol, invitée d’honneur qui attendait son tour depuis trois longues années, sera également mise en avant.

L’organisation des Courses de chiens de traîneaux réfléchit toutefois à son futur. Et pour cause : sur les 12 dernières années, les mushers n’ont pu s’affronter qu’à trois reprises. Le réchauffement climatique rend la neige toujours plus rare dans notre région. La présidente du comité d’organisation, Toinette Wisard, se résout à voir la manifestation évoluer à moyen terme : « Elle est vouée à se transformer, à nous d’être imaginatifs. Il y a déjà quelques adaptations qu’on essaie de faire pour proposer un spectacle, même s’il n’y a pas de course. »