Les Courses de chiens de traineaux suspendues à la météo

Saignelégier s’apprête à vivre au son des aboiements de chiens nordiques. La 51e édition des Courses de chiens de traîneaux se déroulera les 27 et 28 janvier prochains, annonce mercredi le comité d’organisation. Au programme dans et autour de la Halle-cantine : courses de chiens de traîneaux, contes, et animations autour des chiens nordiques. Invitée d’honneur de cette édition, la Ville de La Chaux-de-Fonds proposera diverses animations en partenariat avec le Musée paysan et artisanal, notamment. Côté courses, quelque 130 mushers se sont inscrits, dont 81 suisses et 27 de l’Arc jurassien. Les organisateurs se réjouissent notamment de voir la relève arriver. Certains enfants de mushers sont inscrits aux courses dédiées à leur catégorie d’âge.