Des comptes qui reprennent des couleurs pour Swatch Group

« L’émotion est revenue ». Le patron de Swatch Group Nick Hayek a présenté ce jeudi matin le rapport de gestion 2022. L’horloger biennois affiche un chiffre d’affaires en hausse de 4,6%. Sur la même année, le groupe rapporte un bénéfice opérationnel de 1,2 milliards de francs, malgré la paralysie de la Chine due à la pandémie qui représente un manque à gagner de 700 millions de francs.

Nick Hayek a également appuyé l’un des grands succès de l’entreprise en 2022 : la sortie de la Moonswatch en mars avec onze modèles issus de la collaboration entre Swatch et Omega. Au total, plus d’un million de montres ont été vendues et aujourd’hui encore, l’offre peine à suivre la demande.





Vers une année record

Les bons résultats de Swatch Group se poursuivent en 2023. L’entreprise annonce déjà un boost des ventes avec la fin des mesures Covid en Chine. La consommation s’est bien redressée en début d’année. Afin de suivre cette hausse de la demande, il faut une main d’œuvre qualifiée. Le Swatch Group s’efforce donc à se rendre attractif notamment auprès de la relève en favorisant les apprentissages et formations continues. /ddc-gtr