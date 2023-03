« Tic Tac Tectonique » : nouvelle exposition temporaire au JURASSICA Museum

Le JURASSICA Museum offre une nouvelle exposition temporaire à Porrentruy, cette fois-ci consacrée aux séismes. « Tic Tac Tectonique : en attendant que la terre tremble » a été développée par l’organisation lausannoise Espace des inventions, et complétée par l’accent régional de l’institut jurassien. Elle est disponible en quatre langues : français, allemand, italien, anglais.

Les visiteurs pourront, dès samedi et jusqu’au 15 août, déambuler le long d’une faille tectonique imaginaire servant de fil d’Ariane à une exposition qui se veut ludique et tous publics, au travers de divers ateliers mécaniques et interactifs. « C’est vraiment une exposition où on peut toucher pas mal de choses et les expérimenter », explique Gaël Comment, collaborateur à JURASSICA, géologue, et commissaire de l’exposition.