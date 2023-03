Sortie de boîte : RS Partner

Leur métier, c’est de jouer les intermédiaires dans le milieu de l’horlogerie. Ils dénichent les collaborateurs dont les entreprises de la branche a besoin, et ils trouvent les places idéales pour les spécialistes qui font appel à leurs services.

Basé à Neuchâtel depuis 2007, RS Partner est un cabinet de conseil en ressources humaines, qui emploie une dizaine de collaborateurs, spécialisés dans ce secteur.

Le patron et fondateur, Reto Schneider, et le directeur commercial et marketing, Jean-Diego Von Allmen, nous font découvrir l’entreprise. Une entreprise qui se focalise sur l’horlogerie parce que ceux qui la font vivre vivent en région horlogère et sont passionnés par ce que la branche a à offrir.