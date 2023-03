Sorti(e) de boîte : KKO3

Quelques secrets de fabrication

Si les compétences sont réparties entre les trois membres de KKO3, la recherche de saveurs, la vente ou le marketing, la production se fait en groupe. Et la matière première est choisie avec soin : « On voulait prendre des fèves de cacao qui soient éthiquement correctes, on a fait attention aux colorants et pour chaque matière première on peut faire attention et trouver toujours mieux », explique Beatriz Pires Martins. Jusqu’à pousser vers des associations un peu folles, comme du chocolat à la sauce tomate : « On y travaille », assure Aurélien Prêtre. Avis aux amateurs…. /mmi