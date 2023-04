Le Marché-Concours dévoile les grandes lignes de sa 118e édition

Le canton du Valais retrouve le Marché-Concours pour la 3e fois

L'hôte d'honneur du 118e Marché-Concours n'est pas inconnu au bataillon. Le canton du Valais participera à la manifestation taignonne pour la 3e fois après ses venues en 1982 et 2000. Il entend mettre en lumière plusieurs animaux qui font sa renomée. « Nous avons des races emblématiques comme les vaches d’Hérens ou les moutons à nez noir que les visiteurs du Marché-Concours pourront venir découvrir », explique fièrement Raphaël Favre. Le membre de la direction de Valais Promotion souligne aussi les similitudes qui règnent entre le Valais et le Jura. « Il y a la convivialité, le côté festif, le lien avec le patrimoine, les traditions et les produits du terroir », énumère-t-il. Le programme détaillé de la 118e édition sera dévoilé dans un second temps, le 6 juin prochain, sur les terres de l'hôte d'honneur en Valais. /nmy-jad