Sorti(e) de boîte : UglyFruits

Valoriser des fruits et légumes qui n’ont pas une apparence standard, tout cela en réduisant les étapes entre producteurs et consommateurs : c’est la mission d’UglyFruits.

L’entreprise basée à Neuchâtel et Cornaux emploie une petite dizaine de collaborateurs. Son fondateur Michaël Dusong avait déjà défendu les circuits courts avec Label Vert. Fondateur d’UglyFruits, il relève que son entreprise livre dans toute la Suisse des paniers de produits divers sur abonnement. Une manière selon lui de défendre une autre manière de consommer et de lutter contre le gaspillage et la vie chère. La proportion croissante de produits non-calibrés dans les livraisons a permis d’éviter d’augmenter les tarifs depuis 2015.