Sorti(e) de boîte : Garage Affolter

Des voitures de luxe plus exceptionnelles les unes que les autres sont présentés dans un garage de la région. Il y a un peu plus de 40 ans, le Garage Affolter prenait forme à Porrentruy. Une vingtaine de collaborateurs s’activent actuellement à vendre à sa clientèle nationale et internationale différents modèles de la marque Lamborghini. Il s’agit de l’un des rares garages de la région à faire partie du marché du luxe. Présentation avec l’un des vendeurs Richard Affolter, fils de Roland, fondateur du garage :