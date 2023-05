La Birse va bientôt retrouver ses courbes

Quatre ans, quatre étapes

A l’amorce de ces travaux, la priorité est mise sur le centre du village, où se trouvent le plus de bâtiments touchés par les inondations. Le chantier durera quatre ans, toujours entre fin mars et fin octobre pour perturber le moins possible la faune piscicole. Des aménagements seront d’ailleurs dédiés aux poissons, comme des structures qui leur serviront de refuge. Par ailleurs, des zones profondes vont être creusées pour leur offrir des points d’eau fraiche. Au total, ce sont 2'600 mètres de rivière qui vont être réaménagés.