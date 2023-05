Une race pure accroit le risque de consanguinité chez le cheval franches-montagnes

Les éleveurs doivent garder le taux de consanguinité du cheval franches-montagnes sous contrôle. Suite à la modification de l’Ordonnance sur l’élevage par la Confédération, l’assemblée des délégués de la Fédération suisse du franches-montagnes avait décidé en fin d’année passée de renoncer au projet d’apport de sang étranger pour ne pas prendre le risque de perdre le statut de race suisse et les primes d’élevage pour les juments. « Il est indéniable que la consanguinité augmente dès qu’on a un but d’élevage, ce n’est pas propre au cheval et ce n’est pas vraiment quelque chose de nouveau. Mais jusqu’à présent, à chaque fois qu’il y avait un souci de consanguinité, on apportait du sang étranger. On n’a jamais fait de compromis, donc maintenant le but serait de faire une meilleure balance entre le but d’élevage et la consanguinité », explique Emilie Beuret, membre jurassienne de la commission d’élevage de la FSFM.