ABR : un amendement pour se faire entendre

La Députation francophone au Grand Conseil ne reste pas les bras croisés face à la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire du législatif cantonal (CIAT). Les députés de la région se sont réunis mardi soir pour définir leur stratégie en vue de la session d'été qui démarre la semaine prochaine. Ils ont rejeté fermement la proposition d’amendement de la CIAT. L'entité recommande de renoncer à la construction d’un bâtiment unique à Reconvilier pour abriter la justice et police à la suite du départ de Moutier dans le canton du Jura. Pour la contrer, la Députation francophone a décidé de déposer elle-même une proposition d’amendement. « Elle rappelle l’importance de voter un crédit pour aménager des bâtiments provisoires qui sont indispensables pour garantir le transfert cantonal de Moutier », explique Anne-Caroline Graber. La présidente de la Députation francophone au Grand Conseil relève que le législatif s’est prononcé en mars dernier en faveur d’une réorganisation par pôle de compétence, et qu’il faut respecter cette décision.