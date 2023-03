Tavannes accueillera bien un nouveau centre administratif

Tom Gerber prévoit qu’en juin, « les négociations du concordat au sujet de Moutier devraient être terminées et que la Députation pourra revenir avec un dossier mieux ficelé ». Par exemple, « au sein de la région, on doit accepter la critique de l’utilisation insuffisante des lieux et de l’optimisation des bâtiments qui est revenue. On doit en tenir compte ». Pour lui, ce report n’est donc pas un mauvais signal, un renvoi l’aurait été. /lbe