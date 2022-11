Les futurs pôles régionaux de l'administration cantonale dévoilés 

Pôle administratif à Tavannes

Un grand centre administratif s’implantera dès la fin 2025 dans les locaux de Tavannes Machines qui seront rénovés. A terme, plus de 140 personnes seront appelés à oeuvrer sur ce site, jugé optimal pour sa proximité avec la gare et l'A16, notamment. L'Office l'état civil et le centre de documents d'identité déménageront de Courtelary pour s'installer dans ce nouveau pôle tavannois. L'Intendance des impôts, et l'Office de la circulation routière et de la navigation seront installés sur ce même site.







Le Tribunal régional sortira de terre à Reconvilier

Le canton de Berne a annoncé vendredi son intention de construire un nouveau bâtiment à Reconvilier d’ici fin 2029 pour accueillir le Tribunal régional, le Ministère public et la police cantonale , soit plus de 80 collaborateurs au total. Dans l'attente de la construction de ce nouveau pôle justice et police, une solution temporaire a été trouvée. L'antenne du Jura bernois du Tribunal régional s'installera provisoirement à la rue Bel-Air 20 tandis que la police cantonale occupera, temporairement, des locaux à Loveresse.