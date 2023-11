Le Canton acquiert le terrain du futur Centre Justice et Police

Le Centre Justice et Police du Jura bernois s’installera à la Grand-Rue 78 à Reconvilier. Les autorités cantonales et communales ont signé le contrat de bail pour ce terrain. Ce dernier doit, à l’horizon 2031, accueillir les unités de justice et police actuellement situées à Moutier. Cette transaction, communiquée mardi, s’inscrit dans le cadre du projet Avenir Berne romande qui doit réorganiser les institutions après le départ de la cité prévôtoise dans le Jura. /comm-amo