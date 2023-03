Le projet « Avenir Berne romande » passe une étape supplémentaire

Une étape supplémentaire pour le projet « Avenir Berne romande ». Le Grand conseil bernois a accepté mardi matin par 146 voix pour, 2 contre et 2 abstentions de prendre connaissance de ce rapport. Pour rappel, le projet vise à réorganiser et renforcer l'administration francophone après le départ de Moutier. Les discussions avaient été entamées la veille avec notamment l’acceptation de six déclarations de planifications proposées par la CIRE, la Commission des institutions politiques et des relations extérieures du législatif. Un débat qui a donc duré mais qui a réjoui Tom Gerber, président de la députation francophone. Ce dernier a indiqué à la tribune: « Nous prenons note des attentes de réduction des coûts exprimées par plusieurs fractions notamment en ce qui concerne les provisoires ». Il a encore indiqué qu’après ce vote, « la députation allait se remettre au travail pour proposer des charges qui reprennent les avis et réserves exprimés ». L’objectif de la députation est clair: que les deux crédits ne soient ni refusés ni renvoyés. Ceux-ci concernent les locaux provisoires dans le Jura bernois pour la justice et la police. Le Conseil-exécutif demande un crédit d’engagement pour l’étude de projet de 1,45 million de francs. Ce qui a notamment été remis en cause par certains groupes ce sont les montants pour ces locaux provisoires estimés entre 19 et 23 millions de francs. L’autre objet concerne le crédit d’engagement pour l’achat de l’immeuble de Tavannes Machines et l’étude de projet relative aux mesures de rénovation et d’extension d’une valeur d’un peu plus de 11,5 millions de francs. A noter qu’un refus ou un renvoi de ces crédits pourraient sérieusement perturber le calendrier déjà très serré du canton. /sbo