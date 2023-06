Sorti(e) de boîte : Kōmon

Dans le second volet de « Sorti(e) de boîte », Cécile Aguillaume nous emmène, à sa manière, pour un parcours à travers certaines des richesses de la ville de Neuchâtel, en guise d’échantillon des services qu’elle propose à sa clientèle. On part du méconnu ascenseur de la colline du Château, jusqu’à la Collégiale et son cloître.