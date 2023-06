Trafic : les cyclistes fâchent les automobilistes sur l’A16

Du grabuge sur l’A16 entre Rondchâtel et Frinvillier. Depuis l’introduction fin mai du trafic bidirectionnel sur ce tronçon, des automobilistes se plaignent sur les réseaux sociaux de la présence de cyclistes sur la route nationale. Le trafic, déjà compliqué aux heures de pointe, est donc davantage ralenti.

Pourtant, une voie de trafic lent a été inaugurée le premier juin pour les vélos et les véhicules agricoles. Une solution pour plus de sécurité, mais qui n’a pas été adoptée par tous les cyclistes. « C’est une préoccupation », répond Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Office fédéral de routes (OFROU). Il évoque surtout une question d’habitude. « Nous sommes au tout début du changement de la mise en place de la circulation, il faut un petit peu de patience ». Le porte-parole de l’OFROU rappelle que le transit des cyclistes sur la voie montante de l’A16 entre Rondchâtel et Frinvillier est absolument interdit.