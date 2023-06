Sorti(e) de « Boète »

La dégustation

Les deux sœurs ont vendu quelque 10'000 boîtes l’an dernier. Bœuf bourguignon, ratatouille ou terrine : les recettes de Pauline et Léna Maillard, mises au point dans leur laboratoire vaudois d’Ecublens, mettent en avant des produits locaux. Leur papa, boucher, leur fournit la viande de producteurs jurassiens. « On a toujours été baigné dans la bonne nourriture, les bons petits plats du dimanche et des autres jours », se souvient Pauline Maillard qui assure la chaîne de production de A à Z avec sa sœur. « On va chercher nos produits, on les cuisine, on les met en boîte et on stérilise avant la distribution », précise-t-elle. /mmi