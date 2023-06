Cortébert dit oui au nouveau bâtiment municipal

Cortébert aura son bâtiment municipal trois en un. Le crédit de 1,1 million de francs a passé la rampe de l’Assemblée municipale lundi soir. Le projet a suscité beaucoup d’échanges et de discussions. Un vote d’entrée en matière a été demandé, pour éventuellement reporter la décision. 51 ayants droit ont approuvé l’entrée en matière contre 27 pour un report et 5 abstentions. Le crédit d’engagement a finalement été approuvé par 41 voix pour, 33 contre et 9 abstentions. La question d’un éventuel soutien financier à l’exploitant du magasin actuel du village a également été soulevée et un vote consultatif a été demandé. Par 50 voix contre 19 et 14 abstentions, un signal politique a été donné au Conseil municipal de poursuivre les négociations dans cette direction. Pour rappel, le bâtiment réunira un magasin, l’agence postale et la déchetterie. Il pourrait voir le jour d’ici deux à trois ans.