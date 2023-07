Des défis énergétiques depuis 125 ans

Jubilé pour l’entreprise BKW : le géant bernois de l’énergie célèbre ses 125 ans avec de grandes questions pour le futur. « La crise climatique est notre plus grand défi d’aujourd’hui, nous avons un rôle fondamental à y jouer », explique Roger Baillod, président du conseil d’administration de BKW. Selon le président, l'innovation et la durabilité sont gravées dans l'ADN de BKW, qui contribue à la décarbonisation de l'économie et de la société grâce à ses prestations dans les domaines du photovoltaïque et de l'électromobilité.

Un week-end portes-ouvertes pour fêter



Le samedi 8 juillet, un programme gratuit attend toutes les familles, à côté du barrage de Hagneck de 10h à 17h. Détails sur espacesdevie.bkw.ch. Au programme : visite de la centrale électrique; rencontre avec des sportifs comme Stefan Rogentin, Elena Stoffel, de Daniel.

Que sera l’énergie du futur ?

Depuis sa création en 1898 l'entreprise a mis en œuvre plusieurs projets pionniers comme le barrage du Grimsel construit entre 1925 à 1932, qui doit aujourd’hui être rénové. La construction puis le démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg en 2019 marque aussi un tournant l’histoire de l’entreprise, qui se tourne aujourd’hui vers un avenir multiple, aux couleurs des nouvelles énergies et des nouvelles technologies. Selon Roger Baillod, il n’y aura pas une énergie du futur, mais bien plusieurs, entre l’énergie solaire, photovoltaïque et hydraulique. Les futures innovations en matière d’énergie pouvant aussi changer la donne.

La station de recharge électrique du futur

La BKW s’est assuré les droits pour le système de stations de recharge électriques eLoaded en Suisse et au Liechtenstein. Un système déjà exploité en Allemagne, sous forme de parcs de recharge ultra performants, capables pour les plus performants de charger la batterie d’une voiture à 80% en 15 minutes. L’objectif de l’industrie automobile est d’avoir des stations de recharge qui puissent charger à 80% en cinq minutes. Ces parcs de recharge feront à terme partie du paysage Suisse, puisque BKW a pu acquérir les droits exclusifs sur ce système. /jse