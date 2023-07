L'UDC et le PLR unissent leurs forces dans le canton de Berne. Cet apparentement de listes doit permettre de poursuivre la collaboration fructueuse qui a cours entre le PLR et l'UDC au gouvernement cantonal, ont indiqué les deux partis vendredi. Les présidents des deux entités cantonales se disent convaincus de pouvoir ainsi « faire avancer le canton et la Suisse dans le sens des valeurs bourgeoises ».

Dans le même temps, ils regrettent qu'aucun apparentement de liste n'ait pu être réalisé avec les autres partis libéraux-conservateurs. Mercredi, Le Centre, les Verts libéraux et le PEV du canton ont annoncé se regrouper sur une liste apparentée pour les élections au Conseil national. En procédant à des apparentements, les partis augmentent leurs chances de gagner un siège supplémentaire lors d'élections à la proportionnelle. /ats-mma