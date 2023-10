Elections fédérales : le PLR renoncera au second tour aux Etats à une condition

Y aura-t-il un second tour dans le canton de Berne pour l'élection au Conseil des Etats ? Rien n'est encore acquis. Alors que trois des sept candidats ont annoncé lundi leur abandon (le PVL Jürg Grossen, le centriste Lorenz Hess et le PEV Marc Jost), ne reste que le quatuor de tête largement dominé par la socialiste Flavia Wasserfallen et l'UDC sortant Werner Salzmann. Dans un communiqué publié lundi, le PLR, fort de la quatrième place obtenue par Sandra Hess, se dit prêt lui aussi à renoncer à un second tour, si et seulement si les Verts arrivés troisième avec Bernhard Pulver en font autant. « Ainsi, l'impression et l'envoi de 750'000 enveloppes électorales, et donc des coûts de près d'un million de francs de l'argent du contribuable, ne seront plus nécessaires », indique Sandra Hess. La maire de Nidau se dit toutefois très satisfaite de son résultat. En tant que deuxième meilleure candidate bourgeoise, elle se dit prête à partir au combat si nécessaire. La balle est dans le camp des Verts, qui ont jusqu'à mardi pour se prononcer. L'éventuel second tour aurait lieu le 19 novembre. /oza