Quatre apparentements en vue des Fédérales

Quatre apparentements ont été annoncés en vue des élections fédérales du 22 octobre pour le Conseil national. Officialisés ce mardi par la Chancellerie d'Etat bernoise, ces derniers n'accouchent d'aucune surprise. Comme annoncé début juillet, l'UDC et le PLR unissent leurs forces. Cet apparentement doit permettre de poursuivre la collaboration fructueuse qui a cours au gouvernement cantonal, avaient communiqué les deux partis. Une alliance rose-verte sera également de mise à gauche de l'échiquier. Le PS et les Verts concrétisent ainsi une volonté commune exprimée l'automne dernier déjà. Ils militeront pour une Suisse « respectueuse du climat, solidaire et ouverte ».

Le troisième apparentement regroupe quatre formations : Le Centre, le PEV, les Verts'libéraux et le Parti Pirate. Leur objectif annoncé au début du printemps est clair : contrecarrer la politique de blocage de la droite et de la gauche, « qui empêche la Suisse d’avancer sur des thèmes importants tels que la politique économique, climatique et européenne ainsi que la prévoyance vieillesse », écrivait le PVL en mai dernier.



Enfin, le quatrième apparentement place l'UDF en compagnie de diverses formations dont Mass-Voll, les opposants aux mesures anti-Covid. Les Démocrates suisses, le Parti bourgeois ville et campagne, Los Normalos - parti qui veut notamment lutter contre le lobbying - et Aufrecht complètent cette alliance.

Tous les apparentements et sous-apparentements sont à retrouver sur le site internet du canton de Berne. /oza