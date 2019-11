Werner Salzmann et Hans Stöckli élus au Conseil des Etats

Les habitants du canton de Berne ont élu leurs deux représentants au Conseil des Etats ce dimanche. L'ancien maire de Bienne Hans Stöckli a récolté 157'750 voix et l'UDC Werner Salzmann 154'586 suffrages. La présidente des Verts Regula Rytz n'a pas réussi a créer la surprise. Elle a terminé à la troisième place avec 141'337 voix. La PLR Christa Markwalder s'est classée dernière avec 115'163 suffrages. La participation s'est établie à 44,4%. Le candidat UDC Werner Salzmann est arrivé en tête dans 7 arrondissements, à l’exception de Bienne, du Jura bernois et de Bern-Mittelland qui lui ont préféré le socialiste Hans Stöckli. Le parti agrarien a ainsi réussi à reconquérir son siège perdu au profit du PBD avec le président de sa section cantonale. Même avec des ténors comme Adrian Amstutz ou Albert Rösti, elle n'était pas parvenue à retrouver ce siège en 2011 et en 2015. Le parti a obtenu ce dimanche des suffrages au-delà de son électorat traditionnel.



Lors du premier tour le 20 octobre, Hans Stöckli était arrivé en tête suivi de sa colistière écologiste. Venait ensuite l’UDC et la PLR.