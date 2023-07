Echec et mat ! L’envers du décor du Festival International d’échecs (3/5)

Les trois enfants de Janine Materia ont commencé à jouer aux échecs très tôt, à l’âge de 6 et 4 ans. Depuis huit ans, elle accompagne donc Matteo, Marco et Mario dans des tournois d’échecs, comme depuis une semaine et demi, au Festival International d’échecs de Bienne.

Un milieu qu’elle ne connaissait pas du tout avant ça. Un investissement en termes de temps mais aussi financier. La Parisienne nous a raconté comment cette aventure a commencé…et continué.