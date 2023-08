Le Festi’Lab revient ce week-end pour une troisième édition

Le Festi’Lab table sur un budget de 35'000 francs. Le prix des billets pour les adultes a été fixé à 25 francs, soit une augmentation de cinq francs comparée à 2021. Lors de la dernière édition, les charges avaient pris l’ascenseur suite au Covid et avec l’engagement de la tête d’affiche américaine Brother Dege. Il a donc été décidé de prendre plus de sécurité au niveau financier en adaptant les tarifs de la billeterie. Paradoxalement, même si le festival s’est fait une place dans l’agenda culturel de la région, il n’est pas plus facile de trouver des sponsors. Au contraire. « Certaines entreprises traversent une période difficile et se disent peut-être que nous n’avons plus besoin d’autant de soutien maintenant que notre festival est bien établi », estime Liam McGillivray, vice-président du Festi’Lab.