À Brügg, les jardins familiaux devraient disparaître

Du côté des autorités de Brügg, le fait que la zone des jardins soit gérée par une association dérange. L’objectif à l’avenir serait d’ouvrir l’endroit à toute la population. « Nous aimerions développer un système plus ouvert et plus transparent », détaille Hans Flückiger, vice-maire de la commune de Brügg, responsable de l’aménagement et des constructions.