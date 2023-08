Les plantes néophytes envahissantes continuent leur propagation

Les plantes néophytes envahissantes sont de plus en plus nombreuses dans la région. « Elles n’ont pas d’espèces concurrentes et la plupart sont aussi favorisées par le réchauffement climatique », explique Romain Fürst, biologiste au Parc Chasseral. Pour le spécialiste, leur propagation est d'autant plus importante qu'elles ne possèdent ni ravageur ni espèces concurrentes. Tous les éléments sont réunis pour favoriser leur propagation, estime Romain Fürst.