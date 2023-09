Sorti(e) de boîte: CABI

Du frelon asiatique en Suisse à une plante invasive en Amérique latine

Le frelon asiatique ou la mouche suzukii, autant d’insectes ravageurs contre lesquels le CABI lutte de manière biologique. « On aimerait rester le plus propre possible. Minimiser les méthodes chimiques ou mécaniques. C’est plutôt une combinaison adaptée de toutes ces méthodes », précise la Jurassienne Lauréline Humair, assistante de recherche au CABI. Parmi les recherches actuelles, la doctorante étudie la lutte contre une plante invasive d’Amérique latine. « Il s’agit d’une plante aquatique invasive envahissante dans le monde entier, originaire d’Amérique du Sud. On a été mandaté par le Canada pour faire de la recherche », explique-t-elle. « On cherche quels insectes mangent cette plante dans sa région d’origine, on rapporte ces insectes chez nous et on travaille en laboratoires hautement sécurisés. L’idée c’est de relâcher quelque chose qui attaquerait uniquement cette plante invasive », ajoute Lauréline Humair.