Le canton de Berne, invité d’honneur du Marché et Concours Suisse des produits du terroir

Le 10e Marché et Concours Suisse des produits du terroir bat son plein. Si le concours qui a vu s’affronter près de 1400 produits s’est achevé hier soir à Delémont par l’attribution de 401 médailles, dont un bon nombre pour des produits du Jura et du Jura bernois, le Marché des terroirs se tient durant tout le week-end. L’occasion de venir déguster les produits récompensés. L’hôte d’honneur de la manifestation, le canton de Berne, y tient une bonne place, proposant un programme fait de musique et, évidemment, de dégustations diverses tentant de faire découvrir ses différentes régions. Une occasion que la délégation bernoise a souhaité saisir, comme l’explique Alexandra Fries, membre de la délégation en question : « Ce marché représente une tribune pour les produits, les productrices et les producteurs des différentes régions du canton. Ces produits du terroir sont très importants pour ces différentes régions, ils permettent de créer une certaine valeur. C’est donc un grand honneur d’être ici, puisque c’est le seul concours pour les produits régionaux en Suisse, et le plus grand marché de produits du terroir du pays. » /tbe