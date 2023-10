Carte blanche : le doigt d’honneur de la FIFA à la planète

La Coupe du monde de football se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc en 2030… mais aussi en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. La FIFA a annoncé la semaine dernière vouloir faire un clin d’œil au premier mondial qui s’était tenu en 1930 sur territoire uruguayen en organisant trois matchs en Amérique du Sud 100 ans plus tard. Cette décision fait réagir dans le monde. Entre aberration environnementale et non-prise en compte du repos nécessaire aux sportifs, Sven Borruat donne son avis ce mardi dans La Matinale. /sbr