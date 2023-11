CSEM à l'Hôpital de l'Île à Berne : dix projets lancés

Le canton de Berne entend devenir d’ici à 2030 un site médical leader à la renommée internationale. L'Hôpital de l'Île, l’Université de Berne et le centre d’innovation technologique CSEM, basé à Neuchâtel, mènent désormais de concert des projets de recherche et de développement. Dix projets ont été lancés depuis que le CSEM y a ouvert une antenne.

Depuis que le Grand Conseil bernois a accepté le 13 juin un crédit permettant de créer un département du CSEM, la recherche médicale et clinique « va bon train sur le campus de l'Hôpital de l'Île », ont indiqué lundi les quatre partenaires. Dix nouveaux projets de coopération avec différentes cliniques universitaires et l’Université de Berne ont été lancés.

Les projets ont pour objectif de simplifier le suivi et la surveillance des patients grâce à de nouvelles technologies de mesure. Ils veulent aussi soutenir le corps médical dans l’établissement du diagnostic et l’optimisation des thérapies grâce à l’intelligence artificielle et aux algorithmes.

Pour les nouvelles idées de travaux et des projets de recherche pour l’année 2024, l’enveloppe dédiée à la recherche s’élève à deux millions de francs. Au total, 29 projets représentant toutes les disciplines médicales ou presque ont été soumis à un jury.

« La diversité de ces propositions témoigne de l’intérêt porté aux solutions numériques dans le domaine hospitalier et souligne le potentiel prometteur des interconnexions entre la médecine et l’ingénierie », peut-on lire dans le communiqué.





Crédit de 11,5 millions

Afin de promouvoir de façon optimale la collaboration entre les équipes, le CSEM a pris ses quartiers sur le site. Déjà 20 collaborateurs ont emménagé dans les nouveaux locaux et d’ici à 2026, le département medtech du CSEM devrait compter environ 65 spécialistes, dont 43 à Berne.

Le Grand Conseil bernois avait adopté le 13 juin avec une forte majorité un crédit de 11,5 millions de francs pour la mise en place de ce pôle de recherche. Avec cette division du CSEM à Berne, le canton espère bien attirer des entreprises innovantes qui vont créer des emplois hautement qualifiés. /ATS