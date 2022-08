L’avenir du solaire commence à Neuchâtel

Le retour du photovoltaïque en Europe

Ce type de progrès a aussi une importance économique pour la Suisse et l’Europe. En jouant cette carte, et en mettant en avant sa recherche de pointe et ses produits de haute qualité, le Vieux Continent pourrait faire son retour sur le secteur de la production industrielle de panneaux photovoltaïques. Une branche cruciale pour la transition énergétique, qui est actuellement dominée à plus de 80% par la Chine :