La loi sur l’énergie revisitée dans le canton de Berne

Le canton de Berne fait un pas de plus vers les énergies renouvelables. La loi cantonale sur l’énergie (LCEn) a fait l’objet de révisions, annoncent les autorités bernoises ce mardi. Les modifications concernent essentiellement les bâtiments et entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Cette révision poursuit différents buts, explique le canton de Berne. Notamment la réduction de la consommation énergétique et les émissions de CO2. De plus, ces révisions visent l’accroissement des énergies renouvelables et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement.





Des mesures pour les nouvelles constructions

La notion d’efficacité énergétique globale pondérée sera introduite pour les nouvelles constructions. La méthode de calcul n’est plus uniquement centrée sur les besoins en énergie du bâtiment, elle tient également compte de l’électricité et la chaleur autoproduites à partir d’énergies renouvelables. Cette mesure permettra notamment de simplifier les démarches de demande de permis de construire.

Afin de répondre aux exigences en matière d’efficacité énergétique, les nouvelles constructions devront être équipées pour autoproduire de l’énergie. Notamment grâce à des panneaux solaires mis en place sur les toits ou les façades.

Finalement, des places de stationnement pouvant être équipées d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques devront accompagner les nouvelles constructions.





Les bâtiments existants aussi concernés

Le remplacement des chauffages devra respecter certaines normes en matière d’efficacité énergétique du bâtiment et les chauffe-eaux électriques devront être remplacés dans un délai de 15 ans. Comm-cro