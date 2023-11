Sortie de boîte : Domofen SA

Elle fait partie des rares entreprises de Suisse romande à fabriquer des fenêtres et des portes en PVC. Notre chronique économique nous emmène ce jeudi à la rencontre de la société Domofen SA. Basée à Courgenay, l’entreprise ajoulote compte une vingtaine d’employés pour une surface de production de 3'800 m2. Domofen SA s’appuie, par ailleurs, sur un réseau d’une centaine de partenaires en Suisse. La firme qui célèbrera l’an prochain son 25e anniversaire est dirigée par Fabrice Beynon. Son père, Claude, qui était menuisier l’a fondée en 1999 dans l’objectif que chaque artisan reste à sa place. « Chaque fois qu’il y avait de gros objets, des immeubles, certains fabricants venaient en direct et s’occupaient du posage et le petit menuisier passait à côté de l’affaire », explique Fabrice Beynon.