Bilan positif pour le nouvel horaire de bus Evilard-Macolin

Pari réussi pour l’extension d’horaire de la ligne de bus local gratuit Evilard-Macolin.

Un an après le début de la phase test, les autorités tirent un bilan très positif de l’expérience, tout comme les usagers. Pour rappel, depuis le 11 décembre 2022, un bus circule entre Evilard et Macolin toutes les trente minutes de 6h à 23h la semaine ainsi que les week-ends. Les voyageurs peuvent l’emprunter gratuitement en dehors des heures d’école, le soir et les week-ends.





Phase test terminée mais pas encore de chiffres

Bien que la période d'essai arrive à son terme, il est pour l'heure difficile d'analyser les statistiques de fréquentation. Ceci s'explique notamment par la panne qui avait immobilisé le Funi Macolin pendant trois mois entre mai et juillet 2022. De ce fait, la fréquentation du bus entre Macolin et Evilard avait littérallement explosée, mais ces chiffres ne peuvent en aucun cas refléter la réalité. « Pour l'année prochaine, Funicar va installer des compteurs automatiques, donc nous aurons des chiffres plus concrets à analyser », explique Madeleine Deckert, maire d’Evilard-Macolin. Reste que le nouvel horaire a tout de même trouvé son public, comme le précise l'élue PLR. « Les Transports publics biennois ont même adapté l'horaire de la ligne 11 au pied du funiculaire de Macolin et maintenant vous arrivez en 20 minutes, de la Fin du Monde jusqu'à la gare de Bienne, donc c'est encore plus rapide qu'en voiture », détaille encore Madeleine Deckert.