Le Funi Macolin en panne pour 3 mois

Le Funi Macolin à l’arrêt jusqu’au 8 juillet. Suite aux révisions de l’exploitation, les Transports publics biennois (TPB) ont constaté des dégâts qui s'avèrent« plus importants que prévus », selon un communiqué diffusé. « Le réducteur est endommagé et engendre une interruption prolongée de l’exploitation du Funi Macolin ». Les TPB ajoutent que « l'acquisition des pièces de remplacement nécessaires prend environ 7 semaines. Quant au montage et aux tests de fonctionnement, ils prennent 3 semaines supplémentaires. Ces longs délais sont inévitables, car il ne s'agit pas de pièces standard, mais d'une fabrication sur mesure ».





Dégât inhabituel

Pour les TPB, le fait qu'un tel dégât se produise déjà 3 ans après la révision complète est considéré comme inhabituel : « Un réducteur devrait être fonctionnel pendant environ 20 ans après sa révision ». Des analyses à ce sujet sont en cours.

Funicar a été mandaté pour assurer la liaison sur la ligne 79 dès ce mercredi. Les horaires sont disponibles sur le site internet des TPB. À noter que le transport de vélos n’est pas possible sur la ligne 79. /comm-tbu