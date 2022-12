Changements mineurs dans les horaires des Tpb

Pas de grand changement sur les lignes de bus biennois. Les Transports publics biennois (Tpb) indiquent lundi par communiqué avoir procédé à plusieurs modifications pour le nouvel horaire. De manière générale, les heures de départ et d’arrivée seront modifiées à la minute pour améliorer les correspondances.

Parmi les changements notables, la ligne de bus 11 circulera notamment avec des horaires modifiés pour garantir la correspondance avec le funiculaire de Macolin. L’arrêt « Continental » changera de nom pour s’appeler « Résidence », tandis que le point de départ du M10 Moonliner en gare de Bienne sera déplacé sur le quai C. A noter encore que les prix ne changeront pas avec le nouvel horaire et les tarifs nationaux et régionaux du Libero qui s’appliqueront désormais aux vélos dans les bus et les funiculaires.

Le nouvel horaire entrera en vigueur le dimanche 11 décembre et sera disponible sur le site des Tpb. /comm-gtr