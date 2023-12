Richard Vaucher nommé délégué à l'économie à Tramelan

Le Conseil municipal de Tramelan a nommé Richard Vaucher en qualité de délégué à l’économie pour la Municipalité. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce mercredi. Son activité sera axée sur les relations avec l’économie locale dans le but de favoriser le maintien et le développement industriel en adéquation avec les objectifs de la cité à l’horizon 2030. Pour rappel, Richard Vaucher avait remis récemment la direction de son entreprise ainsi que ses mandats de président de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) et de la Fondation Grand Chasseral. À Tramelan, il restera toutefois membre de la commission Développement, anciennement Promotion économique, qui aura non seulement pour tâche de pérenniser le lien avec le tissu économique local mais aussi de promouvoir un développement du village au sens d’une politique paysagère et environnementale responsable. /comm-rme