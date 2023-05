Richard Vaucher quitte la présidence de la CEP

Pour Olivier Voumard, vice-président de la CEP, « l’engagement de Richard Vaucher est exemplaire et dépasse, par la constance de son implication, ce qui est habituellement attendu d’un président. Le Conseil de direction de la CEP lui témoigne sa grande reconnaissance pour la conviction sans faille avec laquelle il a assumé ses missions, toujours au service de l’économie, des entreprises et de la région du Grand Chasseral », écrit-il dans le communiqué. « L’apport de Richard Vaucher à la CEP est inappréciable et ses visions, son enthousiasme, et sa capacité à fédérer nous ont permis d’élargir considérablement nos missions et notre champ d’engagement. Il nous incombe de poursuivre dans la voie tracée en maintenant l’intensité gagnée et réitérant notre détermination » précise Patrick Linder, directeur de la CEP.

Le successeur de Richard Vaucher sera nommé le 31 mai lors de l'assemblée générale de l'institution. La transition se prépare à l'interne depuis 2022 déjà. Le Conseil de direction proposera la nomination de l'actuel président du Groupe Affolter à Valbirse, Nicolas Curty, déjà très engagé dans le développement de la CEP. Ce dernier a déjà montré un grand enthousiasme à relever ce nouveau défi. /oza