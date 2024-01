Stabilisation de l’industrie, même si tous les acteurs ne sont pas logés à la même enseigne

L’industrie régionale ne devrait pas perdre de plumes, mais elle ne devrait pas croître fortement non plus en ce début d’année. Ce sont les prévisions qui ressortent du premier baromètre industriel de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) de 2024, présenté vendredi. Le secteur secondaire fait actuellement face à un « plateau » dans ses affaires. Même si cette stabilisation à haut niveau s’observe déjà depuis la fin de l’année dernière, toutes les entreprises ne sont toutefois pas logées à la même enseigne, nuance Patrick Linder. Le directeur de la CEP relève qu’une « dichotomie » existe entre les firmes évoluant par exemple dans l’horlogerie ou le médical et celles œuvrant pour « les domaines d’application traditionnels » (automobile, aéronautique, microélectronique, etc.). Si les premières s’attendent à vivre une période relativement tranquille grâce notamment aux bonnes performances réalisées par l’industrie horlogère, les secondes risquent de faire face à davantage de difficultés.