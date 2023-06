Industrie : la croissance engendre un manque de main-d’œuvre

Un souci de manque de personnel qui touche de nombreuses entreprises industrielles de la région. C’est notamment le cas de MPS. Micro Precision Systems a mis plus d’une vingtaine de postes au concours. Tous les secteurs sont concernés tant sur le site de Bienne que celui de Court ou de Bonfol. « On a du personnel qualifié, mais on est en pleine croissance. Donc on engage beaucoup, mais pas aussi vite que ce que l’on voudrait », explique la directrice de MPS. Nicola Thibaudeau reste quand même positive, car pour le moment, ça n’a pas d’effet négatif sur le rendement de son entreprise.