Nicolas Curty à la tête de la CEP

2023 est sans conteste l’année du changement pour la Chambre d’économie publique du Jura bernois. Alors que l’institution se prépare à déménager, d’ici un mois, dans ses nouveaux locaux à Sonceboz, elle vit également un passage de témoin à sa tête. Plus que pressenti et seul en piste, Nicolas Curty a été officiellement nommé à la présidence, mercredi soir, lors de la 43ème assemblée générale de la CEP. Devant une centaine de membres réunis à la salle de spectacles de St-Imier, l’économiste de Valbirse a été élu par une salve d’applaudissements. Il reprendra le flambeau des mains de Richard Vaucher qui se retire après 12 ans à la tête de l’entité phare de l’économie régionale. Nicolas Curty sait que le défi s’annonce conséquent pour garder la cadence de son prédécesseur, mais il est prêt à mettre le pied à l’étrier. « Quand on voit le travail qui a été fait, on ne peut être qu’admiratif », note-t-il avec respect.