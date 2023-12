Sorti(e) de boîte : FELCO

La fabrication d’un sécateur se fait par de nombreux processus. Tous sont réalisés dans les bâtiments de l’usine au Val-de-Ruz. Le plus gros du travail réside dans les lames. La matière première, un acier carbone, arrive chez FELCO sous forme de rouleaux. Des rouleaux qui vont être étampés, c’est-à-dire passés dans une presse, découpés et estampillés du nom de la marque et du numéro de référence. Place ensuite à la mise en forme, au planage et au meulage. Et c’est ce que Guillaume Martinetti, responsable produits pour la gamme des outils manuels et responsable marketing et communication de FELCO, nous présente :