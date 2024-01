L’A5 entre Bienne et La Neuveville entame sa dernière année de travaux

Le marquage pour les cyclistes sera désormais présent cette année, annonce l’OFROU. L’année 2024 sera essentiellement marquée par les travaux qui seront réalisés entre Daucher et Schlössli.





Un chantier qui provoque des remous

Depuis son lancement, il y a deux ans, le chantier fait bouder les automobilistes et les cyclistes en raison des perturbations de la circulation. Les voix s’étaient d’ailleurs élevées de toute part pour dénoncer la dangerosité de cette route. Au final, les travaux n’ont provoqué aucun accident. « On rappelle que c’est une zone très complexe, ça relève d’une grande finesse de planifier les travaux et de les réaliser », explique Olivier Floc'hic.